Payet sürprizi
L’Equipe gazetesi, Beşiktaş’ın Marsilya forması giyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu Dimitri Payet ile ilgilendiğini öne sürdü.
Fransa Ligi'nde Marsilya forması giyen Dimitri Payet için Beşiktaş'ın ilgisi olduğu öne sürüldü. Fransız basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlıların devre arasında Marsilya forması giyen Dimitri Payet için girişimde bulunacağı iddia edildi. L'Equipe Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dimitri Payet ile birkaç Türk kulübü yakından ilgileniyor. Haberde özellikle Beşiktaş'ın Fansız futbolcuyla ciddi ilgilendiği ve devre arasında da girişimde bulunabileceği belirtildi. Marsilya'da aylık 600 bin euro kazanan futbolcu için gelen tekliflerin de değerlendirmeye alınacağı kaydedildi. Marsilya ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 resmi maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Dimitri Payet, 2017 yılında West Ham'dan Marsilya'ya 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
3 MEVKİDE BİRDEN OYNUYOR
32 yaşındaki Payet, sadece sol kanat değil, on numara ve sağ kanat mevkilerinde de görev yapıyor. Fransız oyuncu Marsilya formasıyla bugüne kadar 196 resmi maçta 40 gol atarken, 65 de asist yaparak 105 gole dirket olarak katkıda bulundu. Payet daha önce St. Etienne'de 148 maçta 25 gol, 33 asist; Lille'de 95 maçta 19 gol, 31 asist; West Ham'da 60 maçta 15 gol, 23 asist; Nantes'da da 39 maçta 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
- 26.11.2019
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