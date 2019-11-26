4 maçın primi 15 bin euro!
Süper Lig'de son 4 haftada 4 galibiyet alan Beşiktaş'ta G.Saray maçında alınan galibiyet ve 3 maç üst üste alınan galibiyetlere prim verilmesi kararı alındı.
Süper Lig'de son 4 haftada 4 galibiyet alan Beşiktaş'ta G.Saray maçında alınan galibiyet ve 3 maç üst üste alınan galibiyetlere prim verilmesi kararı alındı. G.Saray derbisi için 5 bin euro'nun yanı sıra 3'te 3 yapılması karşılığında yönetim, 10 bin euro daha verme kararı aldı. 15'er bin euro'luk primlerin bu hafta içinde yatırılacağı ifade edildi.
- 26.11.2019
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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