4 maçın primi 15 bin euro!

Süper Lig'de son 4 haftada 4 galibiyet alan Beşiktaş'ta G.Saray maçında alınan galibiyet ve 3 maç üst üste alınan galibiyetlere prim verilmesi kararı alındı. G.Saray derbisi için 5 bin euro'nun yanı sıra 3'te 3 yapılması karşılığında yönetim, 10 bin euro daha verme kararı aldı. 15'er bin euro'luk primlerin bu hafta içinde yatırılacağı ifade edildi.