Ozi artık yokları oynuyor

Bir dönem takımın en önemli isimlerinden olmasına rağmen geçen sezondan beri yokları oynayan Oğuzhan, Konya maçında 85'te oyuna girmişti. Bu sezon ligde 9 karşılaşmaya çıkıp sadece 4'üne 11'de başlayan ve yalnızca 389 dakika görev alan Ozi'nin devre arasındaki durumu ise merak konusu. 27 yaşındaki futbolcunun, uygun bir teklife satılabileceği belirtilirken, kiralanma opsiyonuna da sıcak bakıldığı gelen haberler arasında.