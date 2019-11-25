Ozi artık yokları oynuyor
Bir dönem takımın en önemli isimlerinden olmasına rağmen geçen sezondan beri yokları oynayan Oğuzhan, Konya maçında 85'te oyuna girmişti.
Bir dönem takımın en önemli isimlerinden olmasına rağmen geçen sezondan beri yokları oynayan Oğuzhan, Konya maçında 85'te oyuna girmişti. Bu sezon ligde 9 karşılaşmaya çıkıp sadece 4'üne 11'de başlayan ve yalnızca 389 dakika görev alan Ozi'nin devre arasındaki durumu ise merak konusu. 27 yaşındaki futbolcunun, uygun bir teklife satılabileceği belirtilirken, kiralanma opsiyonuna da sıcak bakıldığı gelen haberler arasında.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Ozi artık yokları oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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