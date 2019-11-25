Ozi artık yokları oynuyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Ozi artık yokları oynuyor

artık yokları oynuyor

Ozi artık yokları oynuyor

Bir dönem takımın en önemli isimlerinden olmasına rağmen geçen sezondan beri yokları oynayan , maçında 85'te oyuna girmişti.

Bir dönem takımın en önemli isimlerinden olmasına rağmen geçen sezondan beri yokları oynayan , maçında 85'te oyuna girmişti. Bu sezon ligde 9 karşılaşmaya çıkıp sadece 4'üne 11'de başlayan ve yalnızca 389 dakika görev alan 'nin devre arasındaki durumu ise merak konusu. 27 yaşındaki futbolcunun, uygun bir teklife satılabileceği belirtilirken, kiralanma opsiyonuna da sıcak bakıldığı gelen haberler arasında.

  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozi artık yokları oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN