Öğretmenler Günü kutlandı

Beşiktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır! Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. Başkan Çebi de özel mesajla öğretmenleri kutladı.