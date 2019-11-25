Öğretmenler Günü kutlandı
Beşiktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Başkan Çebi de özel mesajla öğretmenleri kutladı.
Beşiktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır! Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. Başkan Çebi de özel mesajla öğretmenleri kutladı.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Öğretmenler Günü kutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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