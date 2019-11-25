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25 Kasım 2019, Pazartesi
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kutlandı

Öğretmenler Günü kutlandı

, 24 Kasım 'nü unutmadı. Başkan Çebi de öğretmenleri kutladı.

, 24 Kasım 'nü unutmadı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır! Başöğretmenimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. Başkan Çebi de öğretmenleri kutladı.

  1. 25.11.2019
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