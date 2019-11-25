Kral'a tam destek

Konyaspor mücadelesi öncesinde havalimanında bazı kişilerin tepki gösterdiği Burak Yılmaz'a, alınan galibiyetin ardından büyük destek geldi.

Sosyal medyada #BenBeşiktaşlıyım başlığı açan siyah-beyazlılar, Burak'a sahip çıkarken, yöneticiler de destekledi. Karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer oynadığım takımlarda da söyledim" diyen Burak'a sosyal medyadan büyük moral verildi.

Buna Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Efe Bezci gibi yöneticiler de katıldı. Öte yandan Kocadağ, "Ben Beşiktaşlıyım" sözünün tişört olabileceğini söyledi. Kocadağ, taraftarların bu isteği için "Ona pazarlama ekibi bakacaktır. Yeni dönemde pazarlamadan sorumlu çok iyi bir yöneticimiz var" dedi.

Konyaspor karşılaşması için cuma günü Konya'ya giden kafileyi karşılamaya gelen gruptan bir kişi, Burak Yılmaz'a tepki göstermiş, golcü futbolcu ise kendisine tepki gösteren kişiye çiçek vermişti.