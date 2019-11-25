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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Cyle yine gol attı

Cyle Larin yine gol attı

Siyah-beyazlı takımra istenen performansı gösteremeyen , 'da parlamaya devam ediyor. 'ın 2.5 milyon euro opsiyonla ' e kiraladığı forvet, önceki gün yine golünü attı.

Siyah-beyazlı takımra istenen performansı gösteremeyen , 'da parlamaya devam ediyor. 'ın 2.5 milyon euro opsiyonla ' e kiraladığı forvet, önceki gün yine golünü attı. Şu ana kadar 16 maçta 7 gol 6 asist yaparak takımını sırtlayan Larin, Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

  1. 25.11.2019
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