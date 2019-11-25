Cyle Larin yine gol attı

Siyah-beyazlı takımra istenen performansı gösteremeyen Larin, Belçika'da parlamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem' e kiraladığı Kanadalı forvet, önceki gün yine golünü attı. Şu ana kadar 16 maçta 7 gol 6 asist yaparak takımını sırtlayan Larin, Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.