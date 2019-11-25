Cyle Larin yine gol attı
Siyah-beyazlı takımra istenen performansı gösteremeyen Larin, Belçika'da parlamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem' e kiraladığı Kanadalı forvet, önceki gün yine golünü attı.
Siyah-beyazlı takımra istenen performansı gösteremeyen Larin, Belçika'da parlamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem' e kiraladığı Kanadalı forvet, önceki gün yine golünü attı. Şu ana kadar 16 maçta 7 gol 6 asist yaparak takımını sırtlayan Larin, Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Cyle Larin yine gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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