Beşiktaş 2 gün izinli
Konyaspor'u deviren Beşiktaş'ta futbolculara 2 gün izin verildi. Dün izin yapan, bugünü de dinlenerek geçirecek olan siyah-beyazlılar, yarın 11.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapacak.
Konyaspor'u deviren Beşiktaş'ta futbolculara 2 gün izin verildi. Dün izin yapan, bugünü de dinlenerek geçirecek olan siyah-beyazlılar, yarın 11.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Slovan Bratislava karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Beşiktaş 2 gün izinli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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