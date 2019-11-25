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25 Kasım 2019, Pazartesi
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2 gün izinli

Beşiktaş 2 gün izinli

'u deviren 'ta futbolculara 2 gün izin verildi. Dün izin yapan, bugünü de dinlenerek geçirecek olan siyah-beyazlılar, yarın 11.30'da BJK 'nde top başı yapacak.

'u deviren 'ta futbolculara 2 gün izin verildi. Dün izin yapan, bugünü de dinlenerek geçirecek olan siyah-beyazlılar, yarın 11.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapacak ve Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Slovan Bratislava karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

  1. 25.11.2019
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