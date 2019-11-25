Beşiktaş 2 gün izinli

Konyaspor'u deviren Beşiktaş'ta futbolculara 2 gün izin verildi. Dün izin yapan, bugünü de dinlenerek geçirecek olan siyah-beyazlılar, yarın 11.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Slovan Bratislava karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.