Mobil TIR Barbaros’ta

Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini taraftarlarla buluşturan Kartal Yuvası'nın Mobil TIR'ı, çok özel bir kampanya ile 2 Aralık Pazartesi gününe kadar Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda siyah- beyazlılara hizmet verecek.