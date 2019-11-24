Mobil TIR Barbaros’ta
Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini taraftarlarla buluşturan Kartal Yuvası'nın Mobil TIR'ı, çok özel bir kampanya ile 2 Aralık Pazartesi gününe kadar Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda siyah- beyazlılara hizmet verecek.
Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini taraftarlarla buluşturan Kartal Yuvası'nın Mobil TIR'ı, çok özel bir kampanya ile 2 Aralık Pazartesi gününe kadar Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda siyah- beyazlılara hizmet verecek.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Mobil TIR Barbaros’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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