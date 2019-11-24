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24 Kasım 2019, Pazar
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Mobil TIR ’ta

Mobil TIR Barbaros’ta

'ın lisanslı ürünlerini taraftarlarla buluşturan 'nın Mobil TIR'ı, çok özel bir kampanya ile 2 Aralık Pazartesi gününe kadar Beşiktaş Meydanı'nda siyah- beyazlılara hizmet verecek.

'ın lisanslı ürünlerini taraftarlarla buluşturan 'nın Mobil TIR'ı, çok özel bir kampanya ile 2 Aralık Pazartesi gününe kadar Beşiktaş Meydanı'nda siyah- beyazlılara hizmet verecek.

  1. 24.11.2019
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