Harika sonuç

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç kazandıkça özgüvenlerinin yerine geldiğini belirterek Konyaspor galibiyeti nedeniyle oyuncularını kutladı. Öncelikle Konyaspor'u değerlendiren Avcı, "Ligimizde senelerce karşılaşıyoruz. Hem hücumda hem savunmada planları olan, organizasyonları olan zor bir rakip... Hücumda opsiyonları olan bir takım. Konya ile oynamak zor. Özellikle 20-25 dakikalık bölümü 2'den 3'e baskılarını şiddetli bir şekilde yapıyor" diye konuştu.

SIKINTIYA DÜŞECEKTİK

Oyuncularını Konya'nın oyun stili ile ilgili uyarmama rağmen gol yediklerini belirten Abdullah Avcı, "Rakip oyuncu ofsaytta olmasaydı, sıkıntıya düşecektik" derken sözlerine şöyle devam etti: İkinci yarı itibarıyla pozisyon zenginliğimiz yok ama pozisyon da vermedik. Zor bir deplasman. Bizim için harika bir sonuç. Yeterli değiliz. Halen üstüne koymamız gerekenler var. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Milli bir ara sonrası Konya'dan galibiyetle dönmek güzel. Oyuncularımı tebrik ediyorum.