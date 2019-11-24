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24 Kasım 2019, Pazar
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Harika sonuç

Harika sonuç

Savunmada ve hücumda planları olan bir takımla karşı karşıya belirten başarılı hoca , “’da kazanmak güzel ama halen üstüne koymamız gereken konular var” dedi.

Beşiktaş , maç kazandıkça özgüvenlerinin yerine geldiğini belirterek galibiyeti nedeniyle oyuncularını kutladı. Öncelikle Konyaspor'u değerlendiren Avcı, "Ligimizde senelerce karşılaşıyoruz. Hem hücumda hem savunmada planları olan, organizasyonları olan zor bir rakip... Hücumda opsiyonları olan bir takım. ile oynamak zor. Özellikle 20-25 dakikalık bölümü 2'den 3'e baskılarını şiddetli bir şekilde yapıyor" diye konuştu.

SIKINTIYA DÜŞECEKTİK
Oyuncularını Konya'nın oyun stili ile ilgili uyarmama rağmen gol yediklerini belirten Abdullah Avcı, "Rakip oyuncu ofsaytta olmasaydı, sıkıntıya düşecektik" derken sözlerine şöyle devam etti: İkinci yarı itibarıyla pozisyon zenginliğimiz yok ama pozisyon da vermedik. Zor bir deplasman. Bizim için harika bir sonuç. Yeterli değiliz. Halen üstüne koymamız gerekenler var. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Milli bir ara sonrası Konya'dan galibiyetle dönmek güzel. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

  1. 24.11.2019
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