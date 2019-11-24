Harika sonuç
Savunmada ve hücumda planları olan bir takımla karşı karşıya belirten başarılı hoca Abdullah Avcı, “Konya’da kazanmak güzel ama halen üstüne koymamız gereken konular var” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç kazandıkça özgüvenlerinin yerine geldiğini belirterek Konyaspor galibiyeti nedeniyle oyuncularını kutladı. Öncelikle Konyaspor'u değerlendiren Avcı, "Ligimizde senelerce karşılaşıyoruz. Hem hücumda hem savunmada planları olan, organizasyonları olan zor bir rakip... Hücumda opsiyonları olan bir takım. Konya ile oynamak zor. Özellikle 20-25 dakikalık bölümü 2'den 3'e baskılarını şiddetli bir şekilde yapıyor" diye konuştu.
SIKINTIYA DÜŞECEKTİK
Oyuncularını Konya'nın oyun stili ile ilgili uyarmama rağmen gol yediklerini belirten Abdullah Avcı, "Rakip oyuncu ofsaytta olmasaydı, sıkıntıya düşecektik" derken sözlerine şöyle devam etti: İkinci yarı itibarıyla pozisyon zenginliğimiz yok ama pozisyon da vermedik. Zor bir deplasman. Bizim için harika bir sonuç. Yeterli değiliz. Halen üstüne koymamız gerekenler var. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Milli bir ara sonrası Konya'dan galibiyetle dönmek güzel. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Harika sonuç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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