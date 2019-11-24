Divan haftaya
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı, 30 Kasım Cumartesi yapılacak. Divan Kurulu'nun 2019 Yılı 3. Olağan Toplantısı, 30 Kasım Cumartesi 10.30'dan itibaren Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Divan haftaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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