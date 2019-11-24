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24 Kasım 2019, Pazar
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Divan haftaya

Divan haftaya

Beşiktaş  Toplantısı, Cumartesi yapılacak. Divan Kurulu'nun 3. , 30 Kasım Cumartesi 10.30'dan itibaren 'nda gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Toplantısı, Cumartesi yapılacak. Divan Kurulu'nun 3. , 30 Kasım Cumartesi 10.30'dan itibaren 'nda gerçekleştirilecek.
  1. 24.11.2019
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