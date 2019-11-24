Avcı’nın bize desteği büyük

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou karşılaşma sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'yı övdü. 24 yaşındaki futbolcu "Hocamız bizi her koşulda destekliyor. İyi günümüzde kötü günümüzde bize hep sahip çıkıyor" dedi. Fransız futbolcu şöyle konuştu: "Takım içindeki enerji etrafa da yansıyor. Kişisel enerjimi de arkadaşlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Bu işi yaptığımız için şanslı insanlarız, bunun kıymetini bilmeliyiz. Bu formayı giyebilmek de büyük bir şans, bunların değerini bilerek oynamalıyız. Çok önemli bir galibiyet, tüm takımın emeği var."

DIABY'Yİ BEKLEDİLER

Konyaspor, Beşiktaş maçının ikinci yarısı gecikmeli olarak başladı. Hakem Fırat Aydınus, siyah- beyazlıların 1 kişi eksik olduğunu gördü ve yetkilileri uyardı. Bu uyarıdan bir süre sonda Diaby, soyunma odasına giden tünelden koşarak geldi ve takıma dahil oldu.

ELNENY'DEN TAM DESTEK

Mısırlı yıldız Elneny, "Takımı tebrik ederim. Herkes çok çalıştı ve kazandık. Sürekli konuşuyoruz, birlikte savunma yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde 5 maçta 1 gol yedik. Beşiktaş forması giymek benim için gurur. İnşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.