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23 Kasım 2019, Cumartesi
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ve şut çalışması yapıldı

Pas ve şut çalışması yapıldı

dün yaptığı idmanla maçı hazırlıklarını tamamladı. ısınma hareketleriyle başladı.

dün yaptığı idmanla maçı hazırlıklarını tamamladı. ısınma hareketleriyle başladı. oyunuyla süren idman, tam sahada yapılan taktik ağırlık maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Dorukhan ve Douglas idmana katılmadı.

  1. 23.11.2019
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