Pas ve şut çalışması yapıldı

Beşiktaş dün yaptığı idmanla Konya maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla süren idman, tam sahada yapılan taktik ağırlık maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Dorukhan ve Douglas idmana katılmadı.