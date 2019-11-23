Konya’da çiçekli karşılama
Kartal dün akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya ulaştı. Siyahbeyazlı takımda sakat isimler yer almadı.
Kartal dün akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya ulaştı. Siyahbeyazlı takımda sakat isimler yer almadı. Beşiktaşlı futbolcuları Konya'da taraftarlar karşıladı. Oyunculara çiçek veren taraftarlar bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Konya’da çiçekli karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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