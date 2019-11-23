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23 Kasım 2019, Cumartesi
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’da çiçekli karşılama

Konya’da çiçekli karşılama

 dün akşam saatlerinde 'ya ulaştı. Siyahbeyazlı takımda sakat isimler yer almadı.

dün akşam saatlerinde 'ya ulaştı. Siyahbeyazlı takımda sakat isimler yer almadı. Beşiktaşlı futbolcuları Konya'da taraftarlar karşıladı. Oyunculara çiçek veren taraftarlar bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

  1. 23.11.2019
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