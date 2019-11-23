Konya kilit maçlardan

Abdullah Avcı'ya göre Konyaspor sınavı sezonun kilit maçlarından biri olacak. Tecrübeli teknik adama göre Konya'daki seyirci baskısı altında oyuncularının ne yapacağı çok önemli. Konya'dan üstün bir oyunla galibiyet gelirse futbolcuların kendilerine güvenleri tavan yapacak.