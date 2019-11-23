Konya kilit maçlardan
Abdullah Avcı'ya göre Konyaspor sınavı sezonun kilit maçlarından biri olacak. Tecrübeli teknik adama göre Konya'daki seyirci baskısı altında oyuncularının ne yapacağı çok önemli.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Konya kilit maçlardan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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