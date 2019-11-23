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23 Kasım 2019, Cumartesi
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kilit maçlardan

Konya kilit maçlardan

Abdullah Avcı'ya göre sınavı sezonun kilit maçlarından biri olacak. Tecrübeli teknik adama göre 'daki seyirci baskısı altında oyuncularının ne yapacağı çok önemli.

Abdullah Avcı'ya göre sınavı sezonun kilit maçlarından biri olacak. Tecrübeli teknik adama göre 'daki seyirci baskısı altında oyuncularının ne yapacağı çok önemli. Konya'dan üstün bir oyunla galibiyet gelirse futbolcuların kendilerine güvenleri tavan yapacak.

  1. 23.11.2019
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