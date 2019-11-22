Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın İH Konyaspor'la karşı karşıya geleceği mücadele öncesi kadrosu belli oldu. Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz bu maçın kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımın internet sitesinden açıklanan kadroda sakatlığı devam eden Douglas ve Dorukhan Toköz yer almazken, Burak Yılmaz ise kafilede yer buldu.
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 13:55
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Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
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1 dakikada bitti
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Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
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Toplam 1
Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
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