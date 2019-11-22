Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımın internet sitesinden açıklanan kadroda sakatlığı devam eden Douglas ve Dorukhan Toköz yer almazken, Burak Yılmaz ise kafilede yer buldu.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.