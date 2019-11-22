Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...

'ın maçı kadrosu belli oldu! ...

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...

'in 12. haftasında 'ın İH 'la karşı karşıya geleceği mücadele öncesi kadrosu belli oldu. Tecrübeli futbolcu bu maçın kadrosunda yer aldı.

'in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'la karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımın internet sitesinden açıklanan kadroda sakatlığı devam eden Douglas ve Dorukhan Toköz yer almazken, ise kafilede yer buldu.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, , Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, , Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, , , , Abdoulay Diaby.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 13:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN