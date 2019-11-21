Ljajic 10 milyon!

Beşiktaş yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Bu isimlerin başında da Adem Ljajic geliyor. Beşiktaş'ın toplamda 7.75 milyon euro'ya mal ettiği Adem Ljajic'e ilk parladığı takım olan Fiorentina'dan teklif var. Fiorentina'ya dönen Vincenzo Montella parlattığı Sırp oyuncuyu geri istiyor. Beşiktaş yönetimi ise menajerler aracılığıyla gelen teklif resmileşirse Ljajic'i 10 milyon euro'ta bırakma konusunda fikir birliğine varmış durumda. Bu arada Fiorentina'nın Adem Ljajic'i istediğine dair haberlerin çıkması mor menekşelerin taraftarlarını heyecanlandırdı. Fiorentina taraftarı kendilerinde büyük başarılara imza atan Ljajic'in yeniden geri dönmesi için adeta kampanya başlattılar. Özellikle Montella'nın oynattığı sıkıcı 3-5-2'nin Ljajic'in gelmesiyle daha eğlenceli hale geleceğini iddia ettiler.