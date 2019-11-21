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21 Kasım 2019, Perşembe
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Ljajic 10 milyon!

Ljajic 10 milyon!

yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.

yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Bu isimlerin başında da geliyor. Beşiktaş'ın toplamda 7.75 milyon euro'ya mal ettiği Adem Ljajic'e ilk parladığı takım olan 'dan teklif var. Fiorentina'ya dönen Vincenzo Montella parlattığı Sırp oyuncuyu geri istiyor. Beşiktaş yönetimi ise menajerler aracılığıyla gelen teklif resmileşirse Ljajic'i 10 milyon euro'ta bırakma konusunda fikir birliğine varmış durumda. Bu arada Fiorentina'nın Adem Ljajic'i istediğine dair haberlerin çıkması mor menekşelerin taraftarlarını heyecanlandırdı. Fiorentina taraftarı kendilerinde büyük başarılara imza atan Ljajic'in yeniden geri dönmesi için adeta kampanya başlattılar. Özellikle Montella'nın oynattığı sıkıcı 3-5-2'nin Ljajic'in gelmesiyle daha eğlenceli hale geleceğini iddia ettiler.

  1. 21.11.2019
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