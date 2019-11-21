Ljajic 10 milyon!
Beşiktaş yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.
Beşiktaş yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Bu isimlerin başında da Adem Ljajic geliyor. Beşiktaş'ın toplamda 7.75 milyon euro'ya mal ettiği Adem Ljajic'e ilk parladığı takım olan Fiorentina'dan teklif var. Fiorentina'ya dönen Vincenzo Montella parlattığı Sırp oyuncuyu geri istiyor. Beşiktaş yönetimi ise menajerler aracılığıyla gelen teklif resmileşirse Ljajic'i 10 milyon euro'ta bırakma konusunda fikir birliğine varmış durumda. Bu arada Fiorentina'nın Adem Ljajic'i istediğine dair haberlerin çıkması mor menekşelerin taraftarlarını heyecanlandırdı. Fiorentina taraftarı kendilerinde büyük başarılara imza atan Ljajic'in yeniden geri dönmesi için adeta kampanya başlattılar. Özellikle Montella'nın oynattığı sıkıcı 3-5-2'nin Ljajic'in gelmesiyle daha eğlenceli hale geleceğini iddia ettiler.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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