Abdullah Avcı ideal kadrosuna kavuştu! İşte Konyaspor 11'i... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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ideal kadrosuna kavuştu! İşte 11'i...

Abdullah Avcı ideal kadrosuna kavuştu! İşte Konyaspor 11'i...

'in 12 haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. Beşiktaş'ta sakatların iyileşmesi ve formsuz oyuncuların form tutmasıyla , ideal 11'ini sahaya sürebilecek.

Teknik Direktörü , uzun bir aradan sonra ideal kadrosunu sahaya sürebilecek.

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar ve formsuzlukların yanısıra cezalı oyuncular sebebiyle 11 lig maçında 11 farklı kadro ile sahaya çıkmıştı.

'in 12 haftasındaki karşılaşması öncesi sakat oyuncuların çoğunun iyileşmesi ve takımın artan formu, Abdullah Avcı'yı mutlu etti... Tecrübeli teknik adam, Konyaspor deplasmanında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkabilecek... siyah-beyazlı ekipte sadece Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları sürüyor.

Abdullah Avcı kalede karıus'tan vazgeçmezken, savunma dörtlüsünü Gökhan, Vida, Ruiz ve Rebocho'dan oluşturması bekleniyor... Ön liberoda Atiba-Elneny ikilisini bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adamın, sağda N'Koudou, solda Adem Ljajıc, hücumda Diaby ve Burak'a görev vermesi bekleniyor.

Abdullah Avcı ilk yarının kalan bölümünde bu 11'i değiştirmeyi düşünmüyor.

Abdullah Avcı ideal kadrosuna kavuştu

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 20:47
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