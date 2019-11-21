Abdullah Avcı ideal kadrosuna kavuştu! İşte Konyaspor 11'i...
Süper Lig'in 12 haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş'ta sakatların iyileşmesi ve formsuz oyuncuların form tutmasıyla Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürebilecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, uzun bir aradan sonra ideal kadrosunu sahaya sürebilecek.
Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar ve formsuzlukların yanısıra cezalı oyuncular sebebiyle 11 lig maçında 11 farklı kadro ile sahaya çıkmıştı.
Süper Lig'in 12 haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi sakat oyuncuların çoğunun iyileşmesi ve takımın artan formu, Abdullah Avcı'yı mutlu etti... Tecrübeli teknik adam, Konyaspor deplasmanında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkabilecek... siyah-beyazlı ekipte sadece Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları sürüyor.
Abdullah Avcı kalede karıus'tan vazgeçmezken, savunma dörtlüsünü Gökhan, Vida, Ruiz ve Rebocho'dan oluşturması bekleniyor... Ön liberoda Atiba-Elneny ikilisini bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adamın, sağda N'Koudou, solda Adem Ljajıc, hücumda Diaby ve Burak'a görev vermesi bekleniyor.
Abdullah Avcı ilk yarının kalan bölümünde bu 11'i değiştirmeyi düşünmüyor.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 20:47
-
Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Abdullah Avcı ideal kadrosuna kavuştu! İşte Konyaspor 11'i... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.