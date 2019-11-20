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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'ta Lens için kapıyı çalan bile yok!

Beşiktaş'ta Lens için kapıyı çalan bile yok!

'ta bu sezon yokları oynayan için Beşiktaş'ın kapısını çalan yok. Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızının aldığı maaşı duayn kulüpler Lens'ten vazgeçiyor.

Siyah-beyazlıların devre arası yollarını ayırmak istediği için ne arayan var ne soran! Geldiği günden bu yana eleştirilen tecrübeli oyuncunun ayrılığının önündeki en büyük problem maaşı.

Beşiktaş'ta Lens gözden çıkarıldı

Southampton'dan 4 milyon Euro'ya edilen Lens, yıllık 2.2 milyon Euro kazanırken, yönetim bu rakamı fazla buluyor.

Menajerine, 'bonservisinde kolaylık sağlayacağız' denilse de Hollandalı oyuncunun yüksek ücreti kulüpleri korkutuyor.

Yönetim bu konuyu bir kez daha menajerine iletirken makul bir bonservis ile oyuncunun maaşından çekinen kulüpleri ikna etmesini istedi.

LENS'İN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, bu sezon 'de 6, Avrupa Ligi'nde de 3 maçta forma giydi. Toplamda 580 dakika sahada kalan futbolcu takımına 1 asistlik katkı yaptı.

  1. 20.11.2019
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