Roco bekleneni veremedi

Siyah-beyazlılar geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Roco ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Avcı'nın beğenmesine rağmen şansını iyi kullanamayan Şilili stoperin teklif gelmesi durumunda gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KARIUS SENEYE KALMALı

Bu sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Karius'un son haftalardaki başarılı performansından dolayı yönetim, Alman kaleciyle yola devam etmek istiyor. Sezon sonunda Liverpool ile görüşecek olan Beşiktaş yönetimi maliyeti düşürmeyi hedefliyor.