Roco bekleneni veremedi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Roco bekleneni veremedi

bekleneni veremedi

Roco bekleneni veremedi

geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Avcı'nın beğenmesine rağmen şansını iyi kullanamayan Şilili stoperin teklif gelmesi durumunda gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Avcı'nın beğenmesine rağmen şansını iyi kullanamayan Şilili stoperin teklif gelmesi durumunda gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KARIUS SENEYE KALMALı
Bu sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Karius'un son haftalardaki başarılı performansından dolayı yönetim, Alman kaleciyle yola devam etmek istiyor. Sezon sonunda ile görüşecek olan yönetimi maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roco bekleneni veremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN