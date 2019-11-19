Keyifler yerinde
Beşiktaş'ın dün sabahki antrenmanında keyifli anlar yaşandı. 3 takım halinde top kapma çalışması yaptı. Ardından yine 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı.
Beşiktaş'ın dün sabahki antrenmanında keyifli anlar yaşandı. 3 takım halinde top kapma çalışması yaptı. Ardından yine 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Turnuvayı kazanan yeşil takım, antrenmanın ardından galibiyet pozu verdi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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