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19 Kasım 2019, Salı
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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

'ın dün sabahki antrenmanında keyifli anlar yaşandı. 3 takım halinde top kapma çalışması yaptı. Ardından yine 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı.

'ın dün sabahki antrenmanında keyifli anlar yaşandı. 3 takım halinde top kapma çalışması yaptı. Ardından yine 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Turnuvayı kazanan yeşil takım, antrenmanın ardından galibiyet pozu verdi.

  1. 19.11.2019
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