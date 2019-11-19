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19 Kasım 2019, Salı
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’dan Ljajic’e kanca

Fiorentina’dan Ljajic’e kanca

'da 'ya geri dönen 'nın, kendisinin yıldız yaptığı sırp yıldız 'i geri istediği iddia edildi. Orta sahada oyunu yönetecek bir oyun aklı olmadığı için İtalyan teknik adamın 3-5-2 oynamak zorunda kaldığı ama Adem Ljajic'in dönmesi durumunda oyun sistemini değiştireceği bildirildi.

'da 'ya geri dönen 'nın, kendisinin yıldız yaptığı sırp yıldız 'i geri istediği iddia edildi. Orta sahada oyunu yönetecek bir oyun aklı olmadığı için İtalyan teknik adamın 3-5-2 oynamak zorunda kaldığı ama Adem Ljajic'in dönmesi durumunda oyun sistemini değiştireceği bildirildi. Montella'nın, Adem Ljajic'e teklif yapılması için Fiorentina yönetimini ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

  1. 19.11.2019
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