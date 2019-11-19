Fiorentina’dan Ljajic’e kanca
İtalya'da Fiorentina'ya geri dönen Vincenzor Montella'nın, kendisinin yıldız yaptığı sırp yıldız Adem Ljajic'i geri istediği iddia edildi. Orta sahada oyunu yönetecek bir oyun aklı olmadığı için İtalyan teknik adamın 3-5-2 oynamak zorunda kaldığı ama Adem Ljajic'in dönmesi durumunda oyun sistemini değiştireceği bildirildi.
İtalya'da Fiorentina'ya geri dönen Vincenzor Montella'nın, kendisinin yıldız yaptığı sırp yıldız Adem Ljajic'i geri istediği iddia edildi. Orta sahada oyunu yönetecek bir oyun aklı olmadığı için İtalyan teknik adamın 3-5-2 oynamak zorunda kaldığı ama Adem Ljajic'in dönmesi durumunda oyun sistemini değiştireceği bildirildi. Montella'nın, Adem Ljajic'e teklif yapılması için Fiorentina yönetimini ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
- 19.11.2019
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