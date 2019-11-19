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19 Kasım 2019, Salı
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CANLI | Asvel -

CANLI | Asvel - Anadolu Efes

, 'nde normal sezonun 9. haftasında temsilcisi ASVEL ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

'nde normal sezonun 9. haftasında , temsilcisi ASVEL'le deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

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1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 22-25 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: ASVEL 45-46 ANADOLU EFES

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 23:28
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