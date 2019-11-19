CANLI | Asvel - Anadolu Efes
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi ASVEL'le deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
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1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 22-25 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: ASVEL 45-46 ANADOLU EFES
- 19.11.2019
- Güncelleme: 19.11.2019 23:28
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