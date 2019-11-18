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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Kadın takımı coştu

Kadın takımı coştu

kadın futbol takımı, Kadınlar 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Kireçburnu'na gol yağdırdı: 10-2. Siyah-beyazlı takımın gollerini; Esra Erol, Arzu Karabulut (2), Gizem Gönültaş (2), Yağmur Uraz (3), ve kaydetti. 4'te 4 yapan zirvedeki yerini korudu. Kadınlar 4 haftada 21 gol atıp 3 gol yedi.

kadın futbol takımı, Kadınlar 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Kireçburnu'na gol yağdırdı: 10-2. Siyah-beyazlı takımın gollerini; Esra Erol, Arzu Karabulut (2), Gizem Gönültaş (2), Yağmur Uraz (3), ve kaydetti. 4'te 4 yapan zirvedeki yerini korudu. Kadınlar 4 haftada 21 gol atıp 3 gol yedi.

  1. 18.11.2019
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