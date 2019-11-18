Kadın takımı coştu
Beşiktaş kadın futbol takımı, Kadınlar 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Kireçburnu'na gol yağdırdı: 10-2. Siyah-beyazlı takımın gollerini; Esra Erol, Arzu Karabulut (2), Gizem Gönültaş (2), Yağmur Uraz (3), Başak Gündoğdu ve Sevgi Çınar kaydetti. 4'te 4 yapan Dişi Kartallar zirvedeki yerini korudu. Kadınlar 4 haftada 21 gol atıp 3 gol yedi.
Beşiktaş kadın futbol takımı, Kadınlar 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Kireçburnu'na gol yağdırdı: 10-2. Siyah-beyazlı takımın gollerini; Esra Erol, Arzu Karabulut (2), Gizem Gönültaş (2), Yağmur Uraz (3), Başak Gündoğdu ve Sevgi Çınar kaydetti. 4'te 4 yapan Dişi Kartallar zirvedeki yerini korudu. Kadınlar 4 haftada 21 gol atıp 3 gol yedi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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