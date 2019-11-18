Jonathan Kodjia Katar'a gitti

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Jonathan Kodjia'nın, Al Gharafa takımıyla anlaştığı ortaya çıktı. Katar ekibinin, Aston Villa'nın Bristol Rovers'e ödemesi gereken 5 milyon euro'luk borcu kapattığı ve 31 yaşındaki golcü oyuncu için ön anlaşmaların imzalandığını Birmingham Mail gazetesi gündeme getirdi.