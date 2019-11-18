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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'a gitti

Jonathan Kodjia Katar'a gitti

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen 'nın, Al Gharafa takımıyla anlaştığı ortaya çıktı.

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen 'nın, Al Gharafa takımıyla anlaştığı ortaya çıktı. ekibinin, 'nın Bristol Rovers'e ödemesi gereken 5 milyon euro'luk borcu kapattığı ve 31 yaşındaki golcü oyuncu için ön anlaşmaların imzalandığını Birmingham Mail gazetesi gündeme getirdi.

  1. 18.11.2019
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