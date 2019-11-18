Jonathan Kodjia Katar'a gitti
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Jonathan Kodjia'nın, Al Gharafa takımıyla anlaştığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Jonathan Kodjia'nın, Al Gharafa takımıyla anlaştığı ortaya çıktı. Katar ekibinin, Aston Villa'nın Bristol Rovers'e ödemesi gereken 5 milyon euro'luk borcu kapattığı ve 31 yaşındaki golcü oyuncu için ön anlaşmaların imzalandığını Birmingham Mail gazetesi gündeme getirdi.
- 18.11.2019
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