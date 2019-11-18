Güven gözden çıkarıldı

Kartal'da Güven konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor… Sezon başında talipleri olmasına rağmen Avcı'nın "Kalsın raporu" ile elde tutulan genç oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde satılması gündemde. 6-8 milyon euro arasında bir rakamın düşünüldüğü, bazı menajerlerin Güven hakkında bilgi almak için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı gelen bilgiler arasında.