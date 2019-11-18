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18 Kasım 2019, Pazartesi
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gözden çıkarıldı

Güven gözden çıkarıldı

'da  konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor… Sezon başında talipleri olmasına rağmen Avcı'nın "Kalsın raporu" ile elde tutulan genç oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde satılması gündemde.

'da konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor… Sezon başında talipleri olmasına rağmen Avcı'nın "Kalsın raporu" ile elde tutulan genç oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde satılması gündemde. 6-8 milyon euro arasında bir rakamın düşünüldüğü, bazı menajerlerin Güven hakkında bilgi almak için 'ın kapısını çaldığı gelen bilgiler arasında.

  1. 18.11.2019
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