Güven gözden çıkarıldı
Kartal'da Güven konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor… Sezon başında talipleri olmasına rağmen Avcı'nın "Kalsın raporu" ile elde tutulan genç oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde satılması gündemde.
Kartal'da Güven konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor… Sezon başında talipleri olmasına rağmen Avcı'nın "Kalsın raporu" ile elde tutulan genç oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde satılması gündemde. 6-8 milyon euro arasında bir rakamın düşünüldüğü, bazı menajerlerin Güven hakkında bilgi almak için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı gelen bilgiler arasında.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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