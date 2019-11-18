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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Ged'SONA' doğru

Ged'SONA' doğru

’da fazla şans bulamayan Gedson’un kiralanması için pazarlıklarda sona gelindi. 20’lik kanat da ikna olmak üzere. Anlaşma sağlanırsa Gedson 1.5 yıllığına kiralanacak.

Kısa süre önce 'ın transfer gündemine gelen Benficalı konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce ekibiyle temasa geçip 20 yaşındaki oyuncuyu, gibi parlatma sözü veren yönetime cephesinden olumlu dönüş yapıldığı bildirildi. Takımda fazla şans bulamayan Gedson'un 1.5 yıllığına kiralanması için büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ancak rakam konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı Ayrıca Gedson da ikna aşamasında.

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Portekiz ekibinde yıllık 250 bin euro kazanan oyuncuya önerdiği yarım sezon için 750 bin euro'luk ücretin 850 bine yükseltildiği, gelecek yıl için de 1.6 milyon euro teklif edildiği kaydedildi. 1.84 boyundaki sağ kanat oyuncusunun ise Benfica'nın da isteğiyle artık Beşiktaş'ı düşünmeye başladığı gelen haberler arasında. 3 tarafın da anlaşması halinde Gedson Fernandes devre arasından itibaren Beşiktaş forması giymeye başlayacak. Gedson'u çok istiyordu.

  1. 18.11.2019
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