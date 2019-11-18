Ged'SONA' doğru

Kısa süre önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Benficalı Gedson Fernandes konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce Portekiz ekibiyle temasa geçip 20 yaşındaki oyuncuyu, Talisca gibi parlatma sözü veren yönetime Benfica cephesinden olumlu dönüş yapıldığı bildirildi. Takımda fazla şans bulamayan Gedson'un 1.5 yıllığına kiralanması için büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ancak rakam konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı Ayrıca Gedson da ikna aşamasında.

AVCI'NIN GÖZDE İSİMLERİNDEN

Portekiz ekibinde yıllık 250 bin euro kazanan oyuncuya önerdiği yarım sezon için 750 bin euro'luk ücretin 850 bine yükseltildiği, gelecek yıl için de 1.6 milyon euro teklif edildiği kaydedildi. 1.84 boyundaki sağ kanat oyuncusunun ise Benfica'nın da isteğiyle artık Beşiktaş'ı düşünmeye başladığı gelen haberler arasında. 3 tarafın da anlaşması halinde Gedson Fernandes devre arasından itibaren Beşiktaş forması giymeye başlayacak. Gedson'u Abdullah Avcı çok istiyordu.