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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Bolic ve Balic’e rağmen 'ı seçti!

Bolic ve Balic’e rağmen Beşiktaş'ı seçti!

Devre arasında sözleşme imzalayıp profesyonel yapmaya hazırlandığı 'i, F.Bahçe'nin elinden kapıldığı ortaya çıktı. Hasic gibi olan Elvir Balic ve Elvir Bolic'in, genç oyuncu için F.Bahçe yönetimine birkaç kez, " gibi olur. paralara satılabilir. Kaçırmayın" dediği fakat oyuncunun 'ı tercih ettiği bildirildi.

Devre arasında sözleşme imzalayıp profesyonel yapmaya hazırlandığı 'i, F.Bahçe'nin elinden kapıldığı ortaya çıktı. Hasic gibi olan Elvir Balic ve Elvir Bolic'in, genç oyuncu için F.Bahçe yönetimine birkaç kez, " gibi olur. paralara satılabilir. Kaçırmayın" dediği fakat oyuncunun 'ı tercih ettiği bildirildi.

  1. 18.11.2019
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