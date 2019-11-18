Bolic ve Balic’e rağmen Beşiktaş'ı seçti!
Devre arasında sözleşme imzalayıp profesyonel yapmaya hazırlandığı Adjin Hasic'i, F.Bahçe'nin elinden kapıldığı ortaya çıktı. Hasic gibi Boşnak olan Elvir Balic ve Elvir Bolic'in, genç oyuncu için F.Bahçe yönetimine birkaç kez, "Elif Elmas gibi olur. Büyük paralara satılabilir. Kaçırmayın" dediği fakat oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiği bildirildi.
Devre arasında sözleşme imzalayıp profesyonel yapmaya hazırlandığı Adjin Hasic'i, F.Bahçe'nin elinden kapıldığı ortaya çıktı. Hasic gibi Boşnak olan Elvir Balic ve Elvir Bolic'in, genç oyuncu için F.Bahçe yönetimine birkaç kez, "Elif Elmas gibi olur. Büyük paralara satılabilir. Kaçırmayın" dediği fakat oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiği bildirildi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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