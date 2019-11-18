2. Feda hazırlığı

Göreve gelir gelmez kendi ceplerinden verilen paralarla oyuncu ve personel ödemelerini yapan Beşiktaş yönetimi, kemer sıkma politikasını uygulamaya koyacak. Siyahbeyazlıların, devre arasında maaş baremini daha da aşağıya çekmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Maaşı yüksek oyunculardan indirim isteyecek olan başkan Çebi'nin, Feda dönemindeki mali politikayı yeniden devreye sokacağı belirtildi. Fazla transfer yaparak ödemeleri aksatmak istemeyen yönetim, bu durumu yüksek maaşlı futbolcularla da paylaşacak. Fedakârlık yapmaları durumunda ödeme takviminde istikrar yakalanacağını ve kaldırılan prim sisteminde de iyileştirme olacağını takıma aktaracak olan yönetim, oyuncularına "Transferlere harcayacağımız parayı sizin maaşlarınızı ödemekte değerlendireceğiz. Sizler de bizim için fedakârlık yapın" mesajını verecek.