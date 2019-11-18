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18 Kasım 2019, Pazartesi
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2. hazırlığı

2. Feda hazırlığı

Yönetim maaş baremini düşürmek için devre arasında yüksek maaşlı bazı isimlerle masaya oturacak. ‘’karlık istenecek.

Göreve gelir gelmez kendi ceplerinden verilen paralarla oyuncu ve personel ödemelerini yapan yönetimi, kemer sıkma politikasını uygulamaya koyacak. Siyahbeyazlıların, devre arasında maaş baremini daha da aşağıya çekmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Maaşı yüksek oyunculardan indirim isteyecek olan başkan Çebi'nin, dönemindeki mali politikayı yeniden devreye sokacağı belirtildi. Fazla yaparak ödemeleri aksatmak istemeyen yönetim, bu durumu yüksek maaşlı futbolcularla da paylaşacak. Fedakârlık yapmaları durumunda ödeme takviminde istikrar yakalanacağını ve kaldırılan prim sisteminde de iyileştirme olacağını takıma aktaracak olan yönetim, oyuncularına "Transferlere harcayacağımız parayı sizin maaşlarınızı ödemekte değerlendireceğiz. Sizler de bizim için fedakârlık yapın" mesajını verecek.

  1. 18.11.2019
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