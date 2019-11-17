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17 Kasım 2019, Pazar
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Beşiktaşlı 'ya çılgın teklif!

Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya çılgın teklif!

'ta forma giyen stoper ile ilgili haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Hırvat futbolcuya 'den teklif olduğu iddia edildi.

'ta teknik direktör yönetiminde bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler diğer taraftan stratejisine çevrildi. Siyah-beyazlılarda, Ocak ayında bazı futbolcularla ayrılık yaşanacak.

Beşiktaş'ta Atiba seferberliği

Takım içinde etkili görüntüsüyle dikkat çeken futbolculara da Avrupa'dan birçok kulüp ilgi gösteriyor. Beşiktaş'ta Vida'ya ekibi 'ın talip olduğu iddia edildi.

VIDA İÇİN 10 MİLYON EURO

Ada basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın Vida transferi için 10 milyon Euro bütçe ayırdığını yazdı.

"İYİ BİR TİCARET"

İngiliz hammers.news sitesinde yer alan haberde Vida'nın transferi halinde, çok iyi bir ticaret olacağı vurgulandı.

Ayrıca Vida için, "'nda bir savaşçıydı. Kariyerinde 3 lig şampiyonluğu var. Onu almak iyi bir ticaret olacaktır" yorumu yapıldı.

  1. 17.11.2019
  2. Güncelleme: 17.11.2019 14:07
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