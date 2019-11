Beşiktaş'ta Karius: Çok iyi takımız

Alman file bekçisi Loris Karius, katıldığı bir organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon savunma anlamında sıkıntılar yaşandığını bunun da kendi performansına yansıdığını belirten Karius, "Geçen sezon planlamalarımız çok düzgün değildi. O durumda hangi kaleciyi koysanız zaten benzer sonuçlar elde ederdi. İkinci yarıda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum hatta kurtardığım gollerle takımıma puan kazandırdım. Bu sene planlı defansla daha iyi performans sergiledim" diye konuştu.

İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLUR

Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili de konuşan 26 yaşındaki Alman file bekçisi, "Hocamız geçen sezon Başakşehir'e iyi futbol oynattı. Takımımızın başında adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı ve bu da performansımıza yansıyor" yorumunu yaptı. Futbolda her zaman iniş-çıkış olduğunu belirten Alman file bekçisi, "Her zaman inişler çıkışlar oluyor. Her gün olabildiğinizin en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. Kendi başınıza olmuyor bu. Bütün takım çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

BASKETBOL İZLEMEYİ SEVİYORUM

Futbol dışında basketbol izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Karius, "Birkaç tane basket oyuncusuyla tanıştım yakın zamanda. Bizim sporumuzdan farklı bir spor dalı. En sevdiğim sporlardan biri. Futboldan sonra en çok sanırım basketi seviyorum. Hızlı, duygular var. NBA'de favori bir takımım yok. Sadece izlemeyi seviyorum. Haziran ayında final maçını izlemeye gitmiştim. Toronto - Golden State Warriors finaline" diye konuştu.



BURAK HARİKA BİR KAPTAN

Burak Yılmaz'ın herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Burak harika bir kaptan. Herkesin saygı duyup sözünü dinlediği birisi. Sohbet edebileceğim, tavsiye alabileceğim bir insan. Her konuda konuşuyorum. Takımımda olduğu için çok mutluyum. Hem profesyonel hem de insan olarak büyük saygı duyuyorum" diye konuştu.



MAÇLARIN AKŞAM OLMASI İLGİNÇ

Türkiye'de maçların sürekli akşam oynandığını, İngiltere'de öğle saatlerinde de maça çıktıklarının altını çizen Karius, "Türkiye de farklı çünkü hep akşam oynuyor. İngiltere'de öğlen oynuyorduk. Bana ilginç geldi. Böyle olunca rutini değiştirmek gerekiyor. Her maçım ilk maçım gibi. Bir rutin yok. Hala heyecan verici bir olaya katılıyorsunuz" dedi.



FUTBOL BENİM EN BÜYÜK TUTKUM

Karius futbol sonrasındaki hayatıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Futbolun içinde kalmak isterim. Başka ilgilendiğim alanlar da var. Bunu şuan düşünmedim. Bilemiyorum ne olacağını. Umuyorum ki oynayacak uzun sürelerim var. Futbol her zaman benim tutkum. Belki başka şeyler de ilgimi çekebilir. Bakalım bana ne kapılar açılacak sonrasında."



iSTANBUL CILGIN SEHiR

İstanbul'dakı yaşantısı hakkında da konuşan Karius, "İstanbul'un iki yakası da çok güzel. Keşfedilecek, yapılacak çok şey var. Çılgın bir şehir ama seviyorum. Yemekleri seviyorum, çok fazla alternatif var. Arkadaşlarla sadece akşam yemeğine giderek bile zaman geçiyoruz. Benim yaşımda insanlar ne yapıyorsa onları yapıyorum" dedi.



TAKDiR EDiLiYORUM

2018 yılında Almanya'da futbol elçiliği ödülünü alan Alman kaleci Karius, "Böyle bir ödül almak çok güzel. Böyle olmak güzel. Demek ki beni bir değer olarak görüyorlar. Beni takdir ediyorlar" şeklinde konuştu.