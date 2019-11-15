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15 Kasım 2019, Cuma
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'nın gözdesi Krmencik’in sakatlığı kalmadı

Abdullah Avcı'nın gözdesi Krmencik’in sakatlığı kalmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü 'nın da transferine sıcak baktığı isimlerden biri olan Michael Krmencik'in sakatlığının tamamen geçtiği ifade edildi.

zirvesine çıktığı anda 2018'in sonunda diz dış yan bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan Çekyalı golcü için teknik patron Avcı'ya giden raporda, "Zaten o sakatlığı geçirmeseydi, şu anda en kötü ihtimalle Bundesliga'da oynuyor olurdu. Ancak bu sezon hiç maç kaçırmadı. Sakatlığı tamamen geçti" yazdığı bildirildi.

  1. 15.11.2019
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