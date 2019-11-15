Abdullah Avcı'nın gözdesi Krmencik’in sakatlığı kalmadı

Futbolunun zirvesine çıktığı anda 2018'in sonunda diz dış yan bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan Çekyalı golcü için teknik patron Avcı'ya giden raporda, "Zaten o sakatlığı geçirmeseydi, şu anda en kötü ihtimalle Bundesliga'da oynuyor olurdu. Ancak bu sezon hiç maç kaçırmadı. Sakatlığı tamamen geçti" yazdığı bildirildi.