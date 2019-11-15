Abdullah Avcı'nın gözdesi Krmencik’in sakatlığı kalmadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da transferine sıcak baktığı isimlerden biri olan Michael Krmencik'in sakatlığının tamamen geçtiği ifade edildi.
Futbolunun zirvesine çıktığı anda 2018'in sonunda diz dış yan bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan Çekyalı golcü için teknik patron Avcı'ya giden raporda, "Zaten o sakatlığı geçirmeseydi, şu anda en kötü ihtimalle Bundesliga'da oynuyor olurdu. Ancak bu sezon hiç maç kaçırmadı. Sakatlığı tamamen geçti" yazdığı bildirildi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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