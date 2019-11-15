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15 Kasım 2019, Cuma
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'dan Aboubakar'a veto!

Abdullah Avcı'dan Aboubakar'a veto!

'ta ocak ayında santrfor transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlılarda o bölge için 'ın ismi ön plana çıkmıştı. Beşiktaş teknik patronu , Kamerunlu futbolcunun transferini veto etti.

Devre arasında forvet hattına en azından bir takviye yapmak isteyen yönetimi Porto'yla için temas kurdu. Portekiz ekibi, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar'ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil. Bu yüzden sezon başında Lemina'nın transferini veto eden , geride kalan 12 haftada Portekiz Ligi'nde hiç forma giymeyen Aboubakar'a bir kez daha itiraz etti.

  1. 15.11.2019
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