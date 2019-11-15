Abdullah Avcı'dan Aboubakar'a veto!

Devre arasında forvet hattına en azından bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi Porto'yla Vincent Aboubakar için temas kurdu. Portekiz ekibi, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar'ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil. Bu yüzden sezon başında Lemina'nın transferini veto eden Abdullah Avcı, geride kalan 12 haftada Portekiz Ligi'nde hiç forma giymeyen Aboubakar'a bir kez daha itiraz etti.