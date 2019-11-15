Abdullah Avcı'dan Aboubakar'a veto!
Beşiktaş'ta ocak ayında santrfor transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlılarda o bölge için Vincent Aboubakar'ın ismi ön plana çıkmıştı. Beşiktaş teknik patronu Abdullah Avcı, Kamerunlu futbolcunun transferini veto etti.
Devre arasında forvet hattına en azından bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi Porto'yla Vincent Aboubakar için temas kurdu. Portekiz ekibi, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar'ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil. Bu yüzden sezon başında Lemina'nın transferini veto eden Abdullah Avcı, geride kalan 12 haftada Portekiz Ligi'nde hiç forma giymeyen Aboubakar'a bir kez daha itiraz etti.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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