Adem Ljajic ve Oğuzhan görüşme odasına çağrılıyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Adem Ljajic ve Oğuzhan görüşme odasına çağrılıyor

ve Oğuzhan görüşme odasına çağrılıyor

Adem Ljajic ve Oğuzhan görüşme odasına çağrılıyor

'ta performansları henüz beklenen seviyeye gelmeyen ve Oğuzhan'la özel görüşme yapılacak. Teknik ekip, iki futbolcunun da form grafiğinin yükselmesi için özel çalışma yapıyor.

'ta son 5 maçta toplanan 13 puan, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı konuma getirirken, teknik ekip ciddiyeti elden bırakmıyor. Takımın yükselen performansına karşın beklentilerin altında kalan ve 'la ilgili özel çalışma yapan teknik ekip, bu futbolcuların form grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. Sırbistan kadrosuna çağrılan Adem Ljajic'in, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı sergilemesi için çalışmalar yapılıyor.

Bu futbolcuyla sık sık bire bir görüşmelerde bulunan Teknik Direktör , Ljajic'in kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor. Adem Ljajic gibi Oğuzhan Özyakup da Avcı'nın formunu yükseltmesini istediği bir başka isim. Her fırsatta bu futbolcunun çok kaliteli bir ayak olduğunu belirterek, "Bugün Oğuzhan'ın ismini transfer etmek isterseniz, 10-12 milyon Euro ödemeniz gerekir. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon Euro'luk değeri kullanmak istiyoruz" diyen Avcı, milli futbolcunun formunun yükselmesi için bireysel programlar hazırlatıyor.

AVCI TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Denizlispor maçının ardından 3 gün izin yapan Beşiktaş, antrenmanla birlikte maçı hazırlıklarına başlayacak. Yaşadığı ağır grip nedeniyle Portekiz'e gidemeyen ve Denizlispor karşılaşmasında da tam olarak iyileşmemesine karşın kulübedeki yerini alan Abdullah Avcı, yarın sahaya inecek. Ligde üst üste alınan 3 galibiyetin ardından serinin devam ettirilmesini isteyen Avcı, ilk yarıda kalan 6 maçta toplanacak maksimum puanla zirveyi hedefliyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu da, Avcı'nın elini güçlendiriyor. 'nde yoğun mesai harcayan yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, teknik ekip ve futbolcuların kafalarının yalnızca sahada olması için elinden geleni yapıyor.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adem Ljajic ve Oğuzhan görüşme odasına çağrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN