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11 Kasım 2019, Pazartesi
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uçmaya devam ediyor

Kartal uçmaya devam ediyor

Denizlispor’u Kevin N’Koudou’nun golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 18 yapan , bu sezon ligde ilk kez averajını artı yaptı. ’e çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk haftada sadece 5 puan toplayarak ligin dibine demir atan Beşiktaş, ardından çıktığı 5 maçta hanesine yazdırdığı 13 puanla zirveyle arasındaki puan farkını 3’e indirdi ve ligde iddialı bir konuma geldi.

Dün oynanan mücadelede taraftarı önünde Denizlispor'u Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, 11. hafta itibariyle bu sezon ligde ilk kez artı averaja geçti. Özellikle ilk 3 deplasman maçında aldığı yenilgiler, 'ın averajını olumsuz etkilerken, son haftalarda rakip forvetlere geçit verilmemesi sonrasında, siyah-beyazlılar averajı da düzeltti.

Geride kalan 11 maçta kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, bu gollerin 12'sini ilk 6 haftada yerken, kalan 5 maçta ise meşin yuvarlağı kalesinden yalnızca 1 kez çıkardı. Beşiktaş, topladığı puanların yanı sıra averajını da toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez artı averaja çıktı. Denizlispor karşılaşması öncesinde averajı 0 olan siyah-beyazlılar, 1-0 kazanılan maçla birlikte averajını da +1 yaptı.

  1. 11.11.2019
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