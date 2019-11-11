İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının tartışmalı pozisyonları!
Kartal'ın galibiyetiyle sona eren maçta tartışmalı pozisyonlar da vardı. Beşiktaş, dün 3 kez hakeme uzun süren itirazlarda bulundu, iki penaltı bir de kırmızı beklentisi vardı.
Beşiktaşlı futbolcular, 3 pozisyonda hakem Özgür Yankaya'nın çevresini sardı. Siyah-beyazlılar, 12'de Ljajic'in, 29'da da Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle ceza sahasında düşen Diaby'nin pozisyonlarında penaltı bekledi. VAR'dan uyarı gelmezken, 66'da bu kez kırmızı isyanı vardı. Beşiktaş cephesi, Sackey'in Diaby'ye yaptığı faul sonrası Denizlili futbolcunun sarı kartla cezalandırılmasına uzun süre tepki gösterdi.
İşte o pozisyonlar...
- 11.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının tartışmalı pozisyonları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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