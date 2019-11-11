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11 Kasım 2019, Pazartesi
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İşte - Denizlispor maçının tartışmalı pozisyonları!

İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının tartışmalı pozisyonları!

'ın galibiyetiyle sona eren maçta tartışmalı pozisyonlar da vardı. , dün 3 kez hakeme uzun süren itirazlarda bulundu, iki penaltı bir de kırmızı beklentisi vardı.

Beşiktaşlı futbolcular, 3 pozisyonda hakem 'nın çevresini sardı. Siyah-beyazlılar, 12'de Ljajic'in, 29'da da 'nun müdahalesiyle ceza sahasında düşen Diaby'nin pozisyonlarında penaltı bekledi. VAR'dan uyarı gelmezken, 66'da bu kez kırmızı isyanı vardı. cephesi, Sackey'in Diaby'ye yaptığı faul sonrası Denizlili futbolcunun sarı kartla cezalandırılmasına uzun süre tepki gösterdi.

İşte o pozisyonlar...






  1. 11.11.2019
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