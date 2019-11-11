İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının tartışmalı pozisyonları!

Beşiktaşlı futbolcular, 3 pozisyonda hakem Özgür Yankaya'nın çevresini sardı. Siyah-beyazlılar, 12'de Ljajic'in, 29'da da Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle ceza sahasında düşen Diaby'nin pozisyonlarında penaltı bekledi. VAR'dan uyarı gelmezken, 66'da bu kez kırmızı isyanı vardı. Beşiktaş cephesi, Sackey'in Diaby'ye yaptığı faul sonrası Denizlili futbolcunun sarı kartla cezalandırılmasına uzun süre tepki gösterdi.



İşte o pozisyonlar...













