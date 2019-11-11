Beşiktaş'tan Diaby’e 200. gol ödülü
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-0 yendiği 7. hafta maçında skoru belirleyen Abdoulay Diaby için golün anlamı çoktu. Malili futbolcu, siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta 200. golü atan isim olurken, dünkü Denizlispor maçı öncesi plaketini aldı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-0 yendiği 7. hafta maçında skoru belirleyen Abdoulay Diaby için golün anlamı çoktu. Malili futbolcu, siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta 200. golü atan isim olurken, dünkü Denizlispor maçı öncesi plaketini aldı. Kartal'ın Vodafone Park'taki 100. golünü ise 2016-2017 sezonunun son haftasında Osmanlıspor'a Dusko Tosic atmıştı.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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