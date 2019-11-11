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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'tan Diaby’e 200. gol ödülü

Beşiktaş'tan Diaby’e 200. gol ödülü

'ın 'u 2-0 yendiği 7. hafta maçında skoru belirleyen için golün anlamı çoktu. Malili futbolcu, siyah-beyazlıların yeni stadı 'ta 200. golü atan isim olurken, dünkü Denizlispor maçı öncesi plaketini aldı.

'ın 'u 2-0 yendiği 7. hafta maçında skoru belirleyen için golün anlamı çoktu. Malili futbolcu, siyah-beyazlıların yeni stadı 'ta 200. golü atan isim olurken, dünkü Denizlispor maçı öncesi plaketini aldı. 'ın Vodafone Park'taki 100. golünü ise 2016-2017 sezonunun son haftasında 'a atmıştı.

  1. 11.11.2019
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