Beşiktaş'a Larin piyangosu!
Beşiktaş'ın Belçika'da Z.Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, son olarak Anderlecht'e 2-1 yenilen takımının tek golünü atarak, 16 maçta 7 gol, 6 asiste ulaştı. Kanadalı golcünün müthiş performansı sonrasında Waregem'in, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın Belçika'da Z.Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, son olarak Anderlecht'e 2-1 yenilen takımının tek golünü atarak, 16 maçta 7 gol, 6 asiste ulaştı. Kanadalı golcünün müthiş performansı sonrasında Waregem'in, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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