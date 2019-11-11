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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'a Larin piyangosu!

Beşiktaş'a Larin piyangosu!

'ın 'da Z.Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, son olarak Anderlecht'e 2-1 yenilen takımının tek golünü atarak, 16 maçta 7 gol, 6 asiste ulaştı. Kanadalı golcünün müthiş performansı sonrasında Waregem'in, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.

'ın 'da Z.Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, son olarak Anderlecht'e 2-1 yenilen takımının tek golünü atarak, 16 maçta 7 gol, 6 asiste ulaştı. Kanadalı golcünün müthiş performansı sonrasında Waregem'in, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.

  1. 11.11.2019
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