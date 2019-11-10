U17’ler Osmanlı’yı 2-1 mağlup etti
Beşiktaş U-17 Akademi Takımı, ligin 11. haftasında Osmanlıspor'u 2-1 yendi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Berkay ve Emirhan T. kaydetti.
Beşiktaş U-17 Akademi Takımı, ligin 11. haftasında Osmanlıspor'u 2-1 yendi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Berkay ve Emirhan T. kaydetti.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
U17’ler Osmanlı’yı 2-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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