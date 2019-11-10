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10 Kasım 2019, Pazar
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U17’ler Osmanlı’yı mağlup etti

U17’ler Osmanlı’yı 2-1 mağlup etti

, ligin 11. haftasında 'u yendi. BJK 'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Berkay ve Emirhan T. kaydetti.

, ligin 11. haftasında 'u yendi. BJK 'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Berkay ve Emirhan T. kaydetti.

  1. 10.11.2019
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