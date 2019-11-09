Bizimle kal!

Süper Lig'de işleri rayına oturtan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılarda iç ve dış transferde flaş gelişmeler yaşanırken, ara transfer dönemindeki ilk imza takım içinden olacak gibi görünüyor. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi olan Atiba Hutchinson'un siyah-beyazlı formaya vedası sürekli ertelenirken; Kanadalı futbolcunun, zaman geçtikçe performansında en ufak bir düşüş yaşamayışı yönetimin ilk teklifi ona yapma kararı almasını sağladı. 2015'te iki yıllık yeni mukavele imzalayan Atiba 2017'de de bırakılmamış ve kendisi için 1+1 yıllık yeni kontrat yapılmıştı.

DÜĞMEYE BASILIYOR

Göreve yeni başlayan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Kanadalı yıldızın performansından oldukça memnun. Beşiktaş'ın ikinci kaptanı olan ve takımın taraftarla arasında köprü oluşturan rolü sebebiyle adeta el üstünde tutulan 36 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon da forma giymesi için düğmeye basıldı. Emre Belözoğlu'nun 39 yaşında olmasına rağmen forma giymesini örnek gösteren yöneticiler, 2 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Atiba'nın rahatlıkla bir sezon daha forma giyebileceğine inanıyor. Yönetim ocak ayı transfer döneminden önce başarılı futbolcuyla masaya oturacak.

DENİZLİ HAZIRLIĞI BRAGA'DA BAŞLADI

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Y. Denizli'yi konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Braga maçının ardından Portekiz'de kalan Beşiktaş, Denizli karşılaşmasının ilk antrenmanını bu şehirde şehrinde yaptı. Avcı'nın yerine idmanı yardımcı antrenör Recep Uçar yönetti. Braga karşısında forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma egzersizlerinin ardından pas ve şut çalıştı.

2 GÜNDE 4 SERUM

Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı maç için Portekiz'e gitmeyen Avcı'nın geçirdiği ağır grip nedeniyle 2 günde 4 serum yediği ortaya çıktı. Toplamda gidiş-dönüş 15 saati bulacak yolculuk için doktorların Avcı'ya izin vermediği bildirildi. Bu arada Avcı'nın yaşadığı ağır gripte Eylül ayından bu yana yaşadığı 2 aylık zorlu bir psikolojik sürecin de etkili olduğu bildirildi. Avcı'nın vücudunun alınan galibiyetlere verdiği reaksiyon sonrasında rahatlama yaparak kendisini bıraktığı bunun da ağır gribe neden olduğu bildirildi.

GECEYE DAMGA VURDU

Beşiktaş formasıyla önceki gece Braga'da ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz, Portekiz ekibi karşısında, 72 dakika sahada kaldı. 60 kez topla buluştu. Yüzde 80.4 pas ortalaması yakaladı. 11'de sahipsiz top kazandı. Maçtan sonra ise, "Oğuzhan abiyle beraber oynadım. Hayranıydım, bu gece 11'de beraber başladık" ifadelerini kullandı.