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07 Kasım 2019, Perşembe
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Kupada rakip Erzincanspor

Kupada rakip Erzincanspor

, Ziraat 'nda 5. Eleme turundaki rakibi 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşti. Eşleşme sonrası Beşiktaş yöneticisi Kocadağ açıklamalarda bulundu.

, Ziraat 'nda 5. Eleme turundaki rakibi 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşti. Yönetici Kocadağ, "Türkiye Kupası önemli, bizim de önemsediğimiz bir organizasyon. Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincan'a gitmekten keyif alacağız" dedi.

'SOĞUK OLUR SIKI GİYİNİN'
Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Anagold 24Erzincan kulübü, resmi sitesinden "Erzincan soğuk olur, sıkı giyinip gelin" paylaşımında bulundu. Yönetici Haşim Keskin de, "Biz Erzincanlıyız, canız, biraz da heyecanlıyız. Onları saygı ve sevgiyle karşılayıp ağırlayacağız" diye konuştu.

  1. 7.11.2019
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