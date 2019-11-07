Kupada rakip Erzincanspor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme turundaki rakibi TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşti. Yönetici Emre Kocadağ, "Türkiye Kupası önemli, bizim de önemsediğimiz bir organizasyon. Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincan'a gitmekten keyif alacağız" dedi.

'SOĞUK OLUR SIKI GİYİNİN'

Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Anagold 24Erzincan kulübü, resmi sitesinden "Erzincan soğuk olur, sıkı giyinip gelin" paylaşımında bulundu. Yönetici Haşim Keskin de, "Biz Erzincanlıyız, canız, biraz da heyecanlıyız. Onları saygı ve sevgiyle karşılayıp ağırlayacağız" diye konuştu.