Kupada rakip Erzincanspor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme turundaki rakibi TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşti. Eşleşme sonrası Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme turundaki rakibi TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşti. Yönetici Emre Kocadağ, "Türkiye Kupası önemli, bizim de önemsediğimiz bir organizasyon. Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincan'a gitmekten keyif alacağız" dedi.
'SOĞUK OLUR SIKI GİYİNİN'
Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Anagold 24Erzincan kulübü, resmi sitesinden "Erzincan soğuk olur, sıkı giyinip gelin" paylaşımında bulundu. Yönetici Haşim Keskin de, "Biz Erzincanlıyız, canız, biraz da heyecanlıyız. Onları saygı ve sevgiyle karşılayıp ağırlayacağız" diye konuştu.
- 7.11.2019
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
-
5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Kupada rakip Erzincanspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.