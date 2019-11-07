Kartal Yılmaz: Oğuzhan ağabeyin hayranıydım beraber oynadık

Beşiktaş'ın Braga'ya deplasmanda yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından siyah-beyazlı takımın henç isimlerinden Kartal Yılmaz açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki futbolcu Kartal Yılmaz, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11' başlamasıyla ilgili olarak "Benim için heyecan verici bir maç oldu. Oğuzhan Özyakup ağabey ile birlikte oynadım. Onun hayranıydım, şimdi birlikte 11'de başladık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kartal Yılmaz "Mağlubiyet bizim için kötü bir sonuç. Artık lige döneceğiz ve şampiyonluk için çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.