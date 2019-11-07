Kartal Yılmaz: Oğuzhan ağabeyin hayranıydım beraber oynadık - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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: Oğuzhan ağabeyin hayranıydım beraber oynadık

Kartal Yılmaz: Oğuzhan ağabeyin hayranıydım beraber oynadık

'ın Braga'ya deplasmanda yenilerek 'nden elenmesinin ardından siyah-beyazlı takımın henç isimlerinden açıklamalarda bulundu.

'ın Braga'ya deplasmanda yenilerek 'nden elenmesinin ardından siyah-beyazlı takımın henç isimlerinden açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki futbolcu Kartal Yılmaz, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11' başlamasıyla ilgili olarak "Benim için heyecan verici bir maç oldu. ağabey ile birlikte oynadım. Onun hayranıydım, şimdi birlikte 11'de başladık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kartal Yılmaz "Mağlubiyet bizim için kötü bir sonuç. Artık lige döneceğiz ve şampiyonluk için çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.

  1. 08.11.2019
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