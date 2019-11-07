Kartal Yılmaz: Oğuzhan ağabeyin hayranıydım beraber oynadık
Beşiktaş'ın Braga'ya deplasmanda yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından siyah-beyazlı takımın henç isimlerinden Kartal Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Braga'ya deplasmanda yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından siyah-beyazlı takımın henç isimlerinden Kartal Yılmaz açıklamalarda bulundu.
18 yaşındaki futbolcu Kartal Yılmaz, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11' başlamasıyla ilgili olarak "Benim için heyecan verici bir maç oldu. Oğuzhan Özyakup ağabey ile birlikte oynadım. Onun hayranıydım, şimdi birlikte 11'de başladık." dedi.
Açıklamalarına devam eden Kartal Yılmaz "Mağlubiyet bizim için kötü bir sonuç. Artık lige döneceğiz ve şampiyonluk için çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.
- 08.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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