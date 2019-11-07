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07 Kasım 2019, Perşembe
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Kartal Avcı’sız uçtu!

Kartal Avcı’sız uçtu!

Teknik Direktör geçirdiği ağır grip nedeniyle Portekiz’e gidemedi Kulüp, “Tedaviye cevap verirse yarın (bugün) Braga’ya gidecek” açıklamasını yaptı.

'ta şoku yaşanıyor... Beşiktaş kafilesi dün Braga ile oynayacağı karşılaşma için Portekiz'e gitti. Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı ise geçirdiği ağır grip nedeniyle takımla birlikte Portekiz'e gidemedi. Avcı'nın tedaviye vereceği cevaba göre tıbbı açıdan uygun olması durumunda bugün Portekiz'e gideceği belirtildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın (bugün) Portekiz'e gidecektir." Avcı'nın bu maça takımla birlikte gitmemesi spor camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Bu arada Beşiktaş Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında takımlarıyla galibiyet almakta zorlanıyor. ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde 21 Avrupa maçına çıkan Avcı, bunların sadece 3'ünde galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta beraberliğe engel olamayan Avcı'nın takımları, 11 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TORUNOĞULLARI HASTANELİK OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga ile yapacağı maç için yolculuk hazırlığı yapan Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları dün hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Hastanesine kaldırılan Erdal Torunoğulları'nın ameliyata alındığı belirtildi. Erdal Torunoğulları, safra kesesi ameliyatı nedeniyle Beşiktaş'ın Portekiz'de Braga ile karşılaşacağı maçı yerinde izleyemeyecek.

  1. 7.11.2019
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