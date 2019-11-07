Braga Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş son olarak sahasında 2-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı takımda teknik direktör Abdullah Avcı grip olduğu için takımla birlikte Portekiz'e gidemedi.

Peki, Braga-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Braga'nın sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma, bu akşam TSİ 23.00'te oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik Braga maçı kadrosu şu şekilde:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Caner Erkin.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül ise Braga maçının kadrosuna alınmadı.

ABDULLAH AVCI PORTEKİZ'E GİDEMEDİ

Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kafilede yer almadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın ağır grip nedeniyle kafilede bulunamadığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Beşiktaş'ın da bulunduğu K Grubu'nda puan durumu şöyle; Braga 7 puanla lider konumda bulunurken, İngiliz ekibi Wolverhampton 6 puanla ikinci, Slovan Bratislava 4 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Beşiktaş ise sonuncu sırada yer alıyor.

RECEP UÇAR: KALAN ÜÇ MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın hastalığından dolayı yardımcı antrenör Recep Uçar ve oyuncu Enzo Roco basın toplantısına katıldı. Uçar, grupta istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederek, "Birtakım şanssızlıklar yaşadık. Grupta kalan üç maçı da kazanarak şansımızı son dakikaya kadar sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz, şu anda kendi liginde istediği seviyede olmasa da Avrupa tecrübesi yüksek bir takım. Hücumda ve savunmada planları var. Maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Genç futbolcularımıza bu maçta şans verebiliriz, neden olmasın? Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın şu an burada olamaması bizim için bir eksiklik. Takımın başında olması hepimizi memnun eder. Sakatlıkları bulunan oyuncularımızı sağlık ekibimizle fikir alışverişinde bulunarak buraya getirmedik" dedi.

ENZO ROCO: ÜZERİMİZE DÜŞEN GALİBİYETİ ALMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, Braga karşısında galip gelmek istediklerini kaydetti.

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar istedikleri sonuçları alamadıklarının altını çizen 27 yaşındaki Roco, "Her maç bizim için çok önemli. Sahaya çıkıp üzerimize düşen galibiyeti almak istiyoruz. Bu formanın sorumluluğunun farkındayız. Bu şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.