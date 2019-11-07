Braga-Beşiktaş | CANLI
Şampiyonlar Ligi gruplarındaki dördüncü maçların tamamlanmasının ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Bu turnuvadaki temsilcilerimizden Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş son olarak sahasında 2-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik Braga maçı kadrosu şu şekilde:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Caner Erkin.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül ise Braga maçının kadrosuna alınmadı.
ABDULLAH AVCI PORTEKİZ'E GİDEMEDİ
Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kafilede yer almadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın ağır grip nedeniyle kafilede bulunamadığı bildirildi.
BEŞİKTAŞ HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI
Beşiktaş'ın da bulunduğu K Grubu'nda puan durumu şöyle; Braga 7 puanla lider konumda bulunurken, İngiliz ekibi Wolverhampton 6 puanla ikinci, Slovan Bratislava 4 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Beşiktaş ise sonuncu sırada yer alıyor.
RECEP UÇAR: KALAN ÜÇ MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın hastalığından dolayı yardımcı antrenör Recep Uçar ve oyuncu Enzo Roco basın toplantısına katıldı. Uçar, grupta istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederek, "Birtakım şanssızlıklar yaşadık. Grupta kalan üç maçı da kazanarak şansımızı son dakikaya kadar sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz, şu anda kendi liginde istediği seviyede olmasa da Avrupa tecrübesi yüksek bir takım. Hücumda ve savunmada planları var. Maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Genç futbolcularımıza bu maçta şans verebiliriz, neden olmasın? Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın şu an burada olamaması bizim için bir eksiklik. Takımın başında olması hepimizi memnun eder. Sakatlıkları bulunan oyuncularımızı sağlık ekibimizle fikir alışverişinde bulunarak buraya getirmedik" dedi.
ENZO ROCO: ÜZERİMİZE DÜŞEN GALİBİYETİ ALMAK İSTİYORUZ
Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, Braga karşısında galip gelmek istediklerini kaydetti.
Avrupa Ligi'nde şu ana kadar istedikleri sonuçları alamadıklarının altını çizen 27 yaşındaki Roco, "Her maç bizim için çok önemli. Sahaya çıkıp üzerimize düşen galibiyeti almak istiyoruz. Bu formanın sorumluluğunun farkındayız. Bu şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
- 07.11.2019
- Güncelleme: 07.11.2019 23:05
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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