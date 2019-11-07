Ahmet Nur Çebi'den ameliyat edilen Erdal Torunoğulları'na ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat edilen kulüp yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nı ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Fulya Hastanesi'ndeki ziyarette Başkan Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de bulundu.
Başkan Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Torunoğulları'na geçmiş olsun dileklerini sunarak acil şifa diledi.
- 07.11.2019
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Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
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TORUN EN BÜYÜK YARDIMCISI SEEN OLMALIYDIN ABRÜRAHİM BAŞKAN SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARISIZLIK OLMAZ. SEN OYNAMAYAN ADAMA FUTBOL OYNATTIN. ŞİMDİ NEREDESİN. YOKLARDASIN. İMPA-
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ANLAYAMAMIŞ.ZAMANI GEÇMİŞ HOCANIN GS FUTBOLUNU AVRUPA FUTBOLU SEVİYESİNE TAŞIYACAK BİRİSİ BU GS TAKIMININ BAŞINA GELMELİ. TOPLAMA EMEKLİLERLE BU İŞİN OLAMAYACAĞINI İMPARATOR
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