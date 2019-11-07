Ahmet Nur Çebi'den ameliyat edilen Erdal Torunoğulları'na ziyaret - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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'den ameliyat edilen Erdal Torunoğulları'na ziyaret

Ahmet Nur Çebi'den ameliyat edilen Erdal Torunoğulları'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı , ameliyat edilen kulüp yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Fulya Hastanesi'ndeki ziyarette Başkan Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de bulundu.

Başkan Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Torunoğulları'na geçmiş olsun dileklerini sunarak acil şifa diledi.

  1. 07.11.2019
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