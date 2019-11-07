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07 Kasım 2019, Perşembe
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Portekiz'e gidemiyor

Abdullah Avcı Portekiz'e gidemiyor

 Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'nın konuğu olacak olan 'ta 6 futbolcunun yanı sıra teknik direktör da takımın başında yer alamayacak.

Geçirdiği ağır grip nedeniyle dün Portekiz'e gidemeyen ve yoğun tedavi uygulanan 'nın, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle 'da kalmasına karar verildi. Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısında yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.

, Braga deplasmanına , N'Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve 'ü de götürmezken, safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da kafilede yer almamıştı.

  1. 07.11.2019
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