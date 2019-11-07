Abdullah Avcı Portekiz'e gidemiyor
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'nın konuğu olacak olan Beşiktaş'ta 6 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak.
Geçirdiği ağır grip nedeniyle dün Portekiz'e gidemeyen ve yoğun tedavi uygulanan Abdullah Avcı'nın, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle İstanbul'da kalmasına karar verildi. Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısında yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.
Beşiktaş, Braga deplasmanına Burak Yılmaz, N'Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül'ü de götürmezken, safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da kafilede yer almamıştı.
- 07.11.2019
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Toplam 4
Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
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Toplam 5
Yorum
TORUN EN BÜYÜK YARDIMCISI SEEN OLMALIYDIN ABRÜRAHİM BAŞKAN SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARISIZLIK OLMAZ. SEN OYNAMAYAN ADAMA FUTBOL OYNATTIN. ŞİMDİ NEREDESİN. YOKLARDASIN. İMPA-
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ANLAYAMAMIŞ.ZAMANI GEÇMİŞ HOCANIN GS FUTBOLUNU AVRUPA FUTBOLU SEVİYESİNE TAŞIYACAK BİRİSİ BU GS TAKIMININ BAŞINA GELMELİ. TOPLAMA EMEKLİLERLE BU İŞİN OLAMAYACAĞINI İMPARATOR
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