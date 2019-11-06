Burak Yılmaz Avrupa'da dümene geçiyor
Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle ligin beşinci haftasında forma giymeye başlayan kaptan Burak Yılmaz, 7 Kasım'da oynanacak Braga maçı ile Avrupa'da siftah yapmak istiyor.
Beşiktaş'ta sezon başında kaptanlığa getirilen Burak Yılmaz, Avrupa'da ilk kez dümene geçiyor.
Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı sakatlık yüzünden ligin ilk dört haftasını kaçıran 34 yaşındaki golcü, daha sonra 4 maça ilk 11'de çıktı. Bu maçlarda takıma 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Avrupa Ligi K Grubu'nda şu ana kadar oynanan maçları kaçıran Kral, Braga ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmada Avrupa'da bu sezon ki ilk maçına çıkacak.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
Toplam 1
Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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