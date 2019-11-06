Burak Yılmaz Avrupa'da dümene geçiyor

Beşiktaş'ta sezon başında kaptanlığa getirilen Burak Yılmaz, Avrupa'da ilk kez dümene geçiyor.

Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı sakatlık yüzünden ligin ilk dört haftasını kaçıran 34 yaşındaki golcü, daha sonra 4 maça ilk 11'de çıktı. Bu maçlarda takıma 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Avrupa Ligi K Grubu'nda şu ana kadar oynanan maçları kaçıran Kral, Braga ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmada Avrupa'da bu sezon ki ilk maçına çıkacak.