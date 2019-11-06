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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Avrupa'da dümene geçiyor

Burak Yılmaz Avrupa'da dümene geçiyor

'ta sakatlık nedeniyle ligin beşinci haftasında forma giymeye başlayan kaptan , 7 Kasım'da oynanacak Braga maçı ile Avrupa'da siftah yapmak istiyor.

'ta sezon başında kaptanlığa getirilen , Avrupa'da ilk kez dümene geçiyor.

Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı sakatlık yüzünden ligin ilk dört haftasını kaçıran 34 yaşındaki golcü, daha sonra 4 maça ilk 11'de çıktı. Bu maçlarda takıma 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Avrupa Ligi K Grubu'nda şu ana kadar oynanan maçları kaçıran Kral, Braga ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmada Avrupa'da bu sezon ki ilk maçına çıkacak.

  1. 06.11.2019
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