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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'ta şok! 6 isim kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta şok! 6 isim kadroya alınmadı

'ta Avrupa Ligi'nde oyanancak Braga maçı öncesinde , Atiba, Victor Ruiz, Diaby, N'Koudou ve kadroya alınmadı.

Ayrıntılar birazdan...
  1. 06.11.2019
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