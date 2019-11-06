Beşiktaş'ta şok! 6 isim kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oyanancak Braga maçı öncesinde Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül kadroya alınmadı.
- 06.11.2019
-
Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 3
Yorum
adem 34 yaşındaki futbolcuya yıllık 20 tirilyon..sözleşme imzaladıktan sona göreceğiz sosa efendiyi..
-
Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!
Toplam 1
Yorum
erol ya arkadaş hangi uzayda yaşıyorsunuz ne avrupası.çok dua ettim gruplara kalmasak diye.sakatlar,giden puanlar,yazık ya.
-
Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
Beşiktaş'ta şok! 6 isim kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.