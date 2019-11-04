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04 Kasım 2019, Pazartesi
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'ta : Yeter ki aile olalım

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Yeter ki aile olalım

zaferi nedeniyle oyuncularını kutlayan , mücadeleden memnuniyetini belirtip “Yeter ki böyle birlik olalım. Güzel günler görürüz” dedi.

zaferinin ardından 'u da yenip bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan ve deplasmanda kazanamama serisini de bitiren 'a moraller iyice tavan yapmaya başladı. Derbi sonrası soyunma odasında oyuncularına "Herkes el ele tutarsa neler yapabileceğimizi gördük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" diyen teknik direktör , dünkü idman öncesinde de benzer bir konuşma yaptı.

BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ
Tecrübeli hocanın, "Sistemimiz her hafta biraz daha oturuyor. Birbirimize daha çok alışıyoruz. Sakatlar da düzeliyor. Gelecek için iyi sinyaller verdik" dediği bildirildi. Birlik olmanın önemine vurgu yapan 56 yaşındaki hocanın "Yeter ki sahada birlikte hareket edelim. Yeter ki aile olalım, o zaman başarının gelmemesi için neden kalmaz. Güzel günler görürüz. Mücadeleniz nedeniyle teşekkür ederim ve bunu sezonun kalanında da bekliyorum" ifadeleriyle moral verdiği kaydedildi.

NOVAK'TAN SONRA 2'NCİ
Vida, Ocak 2018'den bu yana 6. golüne ulaştı. Defans oyuncuların arasında Filip Novak'tan sonra (9) en golcü 2. isim durumunda.


KARTAL ARA VERMEDİ
Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında Braga ile perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. karşısında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Douglas'ın katılmadığı, N'Koudou'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. Çalışmalar bugün yapılacak antrenmanla sürdürecek.

  1. 4.11.2019
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