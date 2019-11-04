Atiba ve Ljajic'ten sevgilerle

Beşiktaş forması ile bugüne kadar 44. maçına çıkan Sırp futbolcu Ljajic'in Süper Lig kariyerinde yaptığı asistlerin yüzde 67'si deplasman maçlarında geldi. 28 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor karşısında ligdeki 15'inci asistini yaparken bu, deplasman sınavlarındaki 10. gol pası oldu. Atiba Hutchinson ise, Antalyaspor karşısında girdiği 9 ikili mücadelenin 7 tanesini kazanıp 7 top çaldı. 2 atağı uzaklaştırdı. Savunmacıları rahatlattı. Yüzde 93,2 oranında başarıyla pas yapıp 4 uzun pas denemesinin hepsinde hedefi tutturdu. İki oyuncu da galibiyetin gizli kahramanı olurken, Atiba maç sonunda tek tek kutlayarak kaptanlık görevini de ayrıca yerine getirdi.



BEŞİKTAŞ'TA MUTLU

Öte yandan sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Karius'un menajeri Florian Goll, Alman Bild gazetesine konuştu. Goll, Karius hakkında çıkan 'Ocak ayında Liverpool'a dönecek' iddialarına açıklık getirdi ve şöyle dedi: "Anlamayanlar için tekrar edeyim; Loris'in Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi var. Ayrıca İstanbul'da kendini mutlu hissediyor."



ALKIŞLAR KARIUS'A

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'deki 324 dakikalık gol yememe serisi Antalya deplasmanında son buldu. Ancak Karius mü kemmel bir tablo ortaya koydu. Ligdeki son 4 maçta tek golü Antalyaspor'dan yiyen Alman, kaleye gelen isabetli 10 şutun 9'unu kurtardı. Özellikle son dakikalarda ayağıyla çıkardığı mutlak pozisyonda zaferde büyük rol oynadı.